Популярная певица украинского происхождения Вера Брежнева похвасталась стройной фигурой

Звезда впечатляет внешностью, ведь в свои 39 лет остается все такой же стройной и ухоженной, как и много лет назад, передает Politeka.net. В этот раз красотка снова доказала, что возраст - не помеха выглядеть роскошно.

Так, красотка надела вязаное платье, которое сияло на ней благодаря вплетенным сребристым нитям.

Брежнева распустила длинные светлые волосы. Она легла на живот, блеснув упругими ягодицами.

Звезда прикрыла глаза с пышными ресницами, она показала голубые тени на веках. В руках певица держала блеск для губ.

"Между мечтой и ее реализацией лежит путь упорного труда ради дела, в которое ты влюблен... 🤍", - написала артистка.

За 40 минут пост собрал более 13 тысяч лайков и много комментариев:

"И главное, чтобы не через боль, страдания, выгорание😂 Ибо не все дотягивают", "Вера мой идеал женщины😍 ", "Я до сих пор удивляюсь, как у меня сбылись самые невероятные мечты, благодарю труду и движению к цели❤️", "Шикарная леди😍😍😍😍", "Как всегда красиво", "Вы мне сегодня снились 😍люблю вас", "Истина!👏", "Очаровательная ВЕРА🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Шикарнейшая 😜😜😜", "Абсолютная правда! 👏", "❤️❤️❤️ Вера", "Вера достойна самого лучшего!❤❤❤ идеал женщины😍😘", "Восхитительна,🙌 с годами как вино-только лучше", "Красивая🔥"," Абсолютная правда! Не представляю свою жизнь без преподавания английского!💖💖💖".

Напомним, что Брежнева похвасталась любимым развлечением с Меладзе, удивив внешностью: "Разницы в возрасте не заметно".

Как сообщала Politeka, Брежнева откровенно рассказала о том, как ей приходится "трудиться" над отношениями: "Игра в одни ворота...".

Также Politeka писала, что младшая дочь Брежневой затмила красотку-маму безбашенным танцем, певица не сдержалась: "Я тебя...".