Известная певица украинского происхождения Вера Брежнева поделилась архивным снимком, на котором она позирует вместе со своей подругой

Как сообщает Politeka.net соответствующее фото появилось на странице артистки в соцсети.

Так, певица запостила фото с подругой Ханной Хмелевой и поздравила ее с днем рождения.

"Выстраивать отношения с людьми - это целое искусство. И не важно при этом, какого ты возраста, пола, какой у тебя статус. Важно лишь одно. Если отношения дороги для тебя - ты действуешь. Но это касается обоих. Игра в одни ворота - это не игра, это тренировка", - поделилась она своими мыслями.

Певица рассказала, что она и Хмелева родились в один день, но с разницей в 11 лет, однако при этом они общаются на "одном языке".

"Язык любви, дружбы, доверия и честности. И на нем я говорю со всеми своими друзьями. Отношения - это труд. Любые. Я желаю вам налаживать отношения с теми людьми, кто вам дорог. И помнить, что любовь - это глагол", - добавила она.

В комментариях девушек засыпали комплиментами, а некоторые даже сначала подумали, что рядом с Верой позирует ее дочь.

"От незнания подумала, что это ваша дочь", "Золотые слова", "Девчата, отпад", - пишут в комментариях.

Напомним, 38-летняя Вера Брежнева рискнула изменить внешность и избавиться от главной "изюминки": кадры преображения.

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