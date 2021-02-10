Популярная певица украинского происхождения Вера Брежнева подразнила аппетитным видом на пляже

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек звезды появился ее архивный снимок. На фото артистка сидела на желтом песочке, скрестив ноги и положив на них голову. На Вере была надета белая рубашка, которую она расстегнула и спустила с плеч. Кроме этого, на певице были коротенькие шортики, которые практически ничего не прикрыли. Ножки свели с ума поклонников поп-дивы.

Вера распустила волосы, сделав свой образ максимально нежным и женственным. Ее руки украшали браслеты и веревочки.

«Сильные люди всегда просты…В этом их сила», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях красотке оставили несколько приятных слов.

«Какая красивая», «Мне она очень нравится», «Когда выйдет новая песня и клип Веры Брежневой», «Милая девочка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева поразила красотой в роскошном одеянии. Складывалось впечатление, что наряд создан из множества белых лепестков. Брежнева зачесала волосы, дополнив свой образ легким макияжем. Выглядела артистка как сказочная принцесса.

Напомним, что Брежнева похвасталась любимым развлечением с Меладзе, удивив внешностью: "Разницы в возрасте не заметно".

Как сообщала Politeka, Брежнева откровенно рассказала о том, как ей приходится "трудиться" над отношениями: "Игра в одни ворота...".

Также Politeka писала, что младшая дочь Брежневой затмила красотку-маму безбашенным танцем, певица не сдержалась: "Я тебя...".