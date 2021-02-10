Відома співачка українського походження Віра Брежнєва поділилась архівним знімком, на якому вона позує разом зі своєю подругою
Як повідомляє Politeka.net, відповідне фото з'явилось на сторінці артистки у соцмережі.
Так, співачка запостила фото з подругою Ханною Хмельовою та привітала її з днем народження.
"Вибудовувати відносини з людьми - це ціле мистецтво. І не важливо при цьому, якого ти віку, статі, який у тебе статус. Важливо лише одне. Якщо відносини дорогі для тебе - ти дієш. Але це стосується обох. Гра в одні ворота - це не гра, це тренування", - поділилась вона своїми думками.
Співачка розповіла, що вона та Хмельова народились в один день, але з різницею в 11 років, однак при цьому вони спілкуються "однією мовою".
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"Мова любові, дружби, довіри і чесності. І нею я говорю з усіма своїми друзями. Відносини - це праця. Будь-які. Я бажаю вам налагоджувати відносини з тими людьми, хто вам дорогий. І пам'ятати, що любов - це дієслово", - додала вона.
У коментарях дівчат засипали компліментами, а деякі навіть спершу подумали, що поряд із Вірою позує її донька.
"Від незнання подумала, що це ваша донька", "Золоті слова", "Дівчата, відпад", - пишуть у коментарях.
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