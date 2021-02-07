Відома співачка українського походження Віра Брежнєва показала, як веселиться зі своєю молодшою донькою

Як повідомляє Politeka.net, зірка вирішила порадувати шанувальників милими домашніми кадрами зі своєю 11-річною донькою Сарою.

На відео Брежнєва сидить перед камерою в напівтемній кімнаті. Співачка починає пританцьовувати під музику, демонструючи плавні і впевнені рухи.

У цей момент за її спиною з'являється дочка і починає танцювати вже з більш кумедними рухами. Вона нахиляється до мами і щосили крутиться в різні боки. Дівчинка виглядає помітно підросла. На ній блакитні джинси і чорна кофта з незвичайним коміром.

Бачачи танець дочки, Брежнєва не витримує і починає сміятися.

Шанувальники співачки не змогли пройти повз цього відео і тут же почали залишати під ним захоплені коментарі.

"Вітаю вас в Тік струмі«," яка дочка стала красива як завжди красуня. де джерельце молодості ховаєш", " а де дідулька твій?", "Віра це ти?...Я навіть афігела...класний відос, прям як у нас у всіх", "такі сонечка«,» красуні дуже класно«,» Привіт я тебе обожнюю«," копія мами!", "Мій, кумир обожнюю посмішка у Сари просто суперська!!",- пишуть люди.

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