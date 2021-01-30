Віра Брежнєва похвалилася сімейною ідилією в компанії чоловіка Костянтина Меладзе

Як повідомляє Politeka.net, Віра Брежнєва на карантині продовжує дотримуватися режиму і не дає собі надто вже розслаблятися. Співачка не забуває про регулярні тренування, стала більше готувати і проводити час з сім'єю.

Кілька годин тому вона показала в Instagram нове фото з чоловіком, російським композитором Костянтином Меладзе.

Співачка зізналася в підписі до знімка, що вона з чоловіком займається скандинавською ходьбою щоранку. Це допомагає їм не тільки зміцнювати м'язи ніг, але і покращувати роботу серця, а також легенів.

Зірка зображена на фото в облягаючій водолазці і бежевому лижному костюмі, а також чорній кепці і рукавичках в тон. Меладзе в свою чергу обрав зручний спортивний костюм.

Вони обіймаються і насолоджуються компанією один одного, щасливо посміхаючись в камеру. За їх спиною можна побачити чудові види природи: гір, лісів і озера.

Фолловери тут же почали захоплюватися парою і бажати їм відмінного проведення часу разом.

"Прекрасна пара, любов і умиротворення на фото❤️", " головне! Взаємність, повага, турбота, і любов❤️", " прекрасні і улюблені🤍", " перший раз бачу спільне фото, та ще й скандинавська ходьба! Круто!", "Солодка парочка!", "Всім би таку пенсію!👏 ", "віє щастям!❤ ️ ", "Пробивна молодичка🔥", " різниці у віці не помітно".

Нагадаємо, що Віра Брежнєва в міні-бікіні звела з розуму безсоромною позою, скандальне фото.

Як повідомляла Politeka, старша дочка Віри Брежнєвої виросла і затьмарила зоряну маму.