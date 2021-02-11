Популярная певица украинского происхождения Вера Брежнева рассказала немного о себе

Звезда обожает радовать своих поклонников фото в стильных образах, пишет Politeka.net. В этот раз артистка также решила рассказать о себе.

Вера позировала, вытянувшись на стуле. Звезда надела топ почти телесного цвета. Короткий наряд, оголял виды на упругий живот красотки, а также обтянул ее грудь.

Брежнева сверху надела полосатый жакет, который распахнула ради эффектного кадра. Также звезда была в брючках, подчеркнувших ее тонкую талию.

Певица распустила длинные волосы и смотрела в камеру, приоткрыв губы.

В посте артистка рассказала, что окончила школу 21 год назад, но при этом продолжает учиться и развиваться. Далее певица задалась вопросам, почему в школе не учат отношениям.

"Базе выстраивания отношений никто не учит... дети учатся этому у себя дома, на улице, но не в школе... почему бы например тригонометрию (которая не пригодилась мне в жизни) не перенести на первый курс специальности в университете? А вместо нее ввести психологию (или любую другую дисциплину)...", - рассуждала звезда.

По словам Веры, такие навыки пригодятся человеку даже с самого юного возраста, ведь таким образом, можно правильно выстраивать отношения с родителями, друзьями, любимыми.

"Почему мы учимся самому главному - уметь жить, только когда проживаем полжизни... и вообще, а можно ли иначе?", - написала Вера в конце.

Напомним, что Брежнева похвасталась любимым развлечением с Меладзе, удивив внешностью: "Разницы в возрасте не заметно".

Как сообщала Politeka, Брежнева откровенно рассказала о том, как ей приходится "трудиться" над отношениями: "Игра в одни ворота...".

Также Politeka писала, что младшая дочь Брежневой затмила красотку-маму безбашенным танцем, певица не сдержалась: "Я тебя...".