Популярная певица Вера Брежнева показала очаровательный с пляжа, на котором позирует в купальнике

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и супруга Константина Меладзе Вера Брежнева, которая начинала сценическую карьеру в группе "ВИА Гра", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась милой фотографией, на которой появилась в соблазнительном образе на пляже.

Как видно, Вера запечатлена в интересной пляжной локации среди густой зелени, судя по геолокации, она отдыхает в Дубае. Перед камерой красотка появилась в черном купальнике, от которого на фото видно только лифчик, а сверху накинула полосатую пляжную рубашку. Этот наряд подчеркнул упругое декольте и позволил заглянуть в ту самую ложбинку между груди. Волосы артистки распущены и растрепаны, а на лице модные солнцезащитные очки.

В подписи к фотографии Брежнева написала: "Грязные волосы не волнуют". А поклонники кинулись обсуждать новую публикацию звезды, засыпая ее восторженными комплиментами в комментариях к фото. "Вера, потрясающе просто", "Шикарная Вера", "Красотка", "Доброе утро! Всех благ! Творческих успехов!", "Красивая Вера", "Красота в душе – красота снаружи", "Вера Викторовна, хорошего дня", "Красотка", "Хорошего отдыха", "Купальник супер", "Очень красивая", - пишут в комментариях к фотографии Веры.

Напомним, Меладзе без слов продемонстрировал, как любит Веру Брежневу, поклонники недоумевают: "И это всё?".

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