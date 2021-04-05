Певица Вера Брежнева похвасталась внешностью в купальнике

Известная артистка в свои 39 лет выглядит впечатляюще, передает Politeka.net. Все дело в том, что красотка поддерживает красоту с молодости.

Артистка тонизирует кожу с утра и наносит сыворотку. Иногда певица использует маску и патчи или делает массаж пластинкой гуаша. А вечером к описанному уходу добавляется демакияж двухфазным средством для глаз и мицеллярной водой, а вместо легкой сыворотки звезда наносит крем с текстурой поплотнее.

Кроме того, красотка правильно питается и занимается спортом.

Результаты налицо - Брежнева восхищает внешностью. Так, на одном из последних снимков в Инстаграм, артистка позировала в белом купальнике, который натянулся на бюсте. При этом красотка расстегнула рубашку, чтобы продемонстрировать фигуру во всей красе.

Артистка распустила волосы и смотрела в камеру сквозь темные очки. В таком виде Вера позировала на пляже.

"Каникулы заканчиваются, впитываю каждый лучик, каждый запах, каждый звук... сегодня ветрено и так красиво шумит прибой... сделаю видео в сторис. Что для вас главная ассоциация с летом?", - написала Вера.

За час публикация собрала почти 30 тысяч лайков и много комментариев:

"Морской бриз, голубое небо, и невероятное ощущение счастья!!!!❤️🙌", "Солнце и море ❤️", "Теплый ветер в волосах", "Красоточка", "Вера Брежнева ты такая красивая", "💔💔💔😘 принцесса", "А еще Вера - это любимая певица и актриса моего сына...Здоровья и радости ,Лучистая Вера!!!🙌🔥🔥".

Напомним, Меладзе без слов продемонстрировал, как любит Веру Брежневу, поклонники недоумевают: "И это всё?".

Как сообщала Politeka, горячая Вера Брежнева в раскованной позе принялась рассуждать об отношениях: "Никто не учит...".

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