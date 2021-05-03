Певица Ани Лорак недавно побывала на Мальдивах, где продемонстрировала идеальную фигуру в купальниках

Артистка склонна к полноте, поэтому ей приходится тщательнее остальных следить за своим питанием, пишет Politeka.net.

Лорак отдает предпочтение дробному питанию: ест часто, но мало. Рацион звезды включает овощи, курицу и рыбу. Артистка старается не есть жареную картошку, а если знает о длинных репетициях, то завтракает очень плотно.

Благодаря такому рациону, артистка быстро пришла в форму после карантина, поведенного дома в прошлом году.

На Мальдивах артистка появилась в разных купальниках, но особо пользователям сети понравился красный. Певица продемонстрировала стройные ножки, а глубокое декольте придавало образу особой пикантности.

В одной из Инстаграм-групп решили сравнить фигуру певицы с другой не менее популярной артистки - Веры Брежневой.

"Голосуем 👇

❤️ - Ани Лорак

🖤 - Вера Брежнева", - написали авторы поста.

В комментариях пользователи сети в большинстве делали комплименты Ани Лорак, и в результате та "перегнала" Веру Брежневу.

"Как неприятна всегда эта провокация в ленте: чья лучше ??? Для сравнения автор предлагал бы и свой вариант ( фигуры например)", "Только Лорак и фигура и как певица хороша", "Конечно Лорак", "разные типы фигур, и каждая по своему хороша!", "Надо у Меладзе спросить 😂", "Мне Брежневой фигура больше нравится", "Лорак уже сколько лет она занимается спортом👍👍👍конечно Лорак супер".

Напомним, что Ани Лорак блеснула бесконечными ножками на пляже Мальдив: "Спасибо за помощь...".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в полностью обтягивающем наряде энергично подвигала бедрами: "Я пришла проститься...".

Также Politeka писала, что Ани Лорак в узком платье устроила озорные игры в темноте: "Чего от вас еще ждать?".