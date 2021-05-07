Популярная певица Вера Брежнева призналась, что изменила в своей внешности

Длинноногая блондинка, которая ранее выступала в составе группы «ВИА Гра», всегда восхищала своей яркой внешностью. Не удивительно, что она покорила сердце Константина Меладзе. Вместе с композитором она счастлива в браке уже шесть лет.

Фирменными фишками во внешности Веры стали длинные светлые волосы и родинка в уголке губ. Однако поклонники заметили, что эта изюминка пропала, и решили прямо спросить певицу удалила ли она родинку, передает Politeka.net.

«Да, уже несколько месяцев назад. Но пигмент пробивается снова. Ей со мной хорошо», - написала артистка.

Брежнева показала, как выглядит сейчас.

"Фото вчерашнее", - подписала она опубликован6ый снимок.

Отметим, Брежнева еще прошлым летом признавалась, что мечтает избавиться от родинки и планирует обратиться за консультацией к косметологу и хирургу. В разговоре с подписчиками в Instagram артистка уточнила, что хочет удалить не только образование в районе губ, а вообще все, которые есть у нее на теле.

«Придется привыкать к новому внешнему виду», — говорила тогда артистка.

Несмотря на изменение поклонники продолжают восхищаться внешностью певицы.

А также вдохновляться ее примером.

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