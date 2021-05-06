Популярная певица Вера Брежнева впечатлила видом после скандальных заявлений в адрес ее мужа, продюсера и музыканта Константина Меладзе

Как передает Politeka.net, недавно вокруг звездного мужчины вспыхнул громкий скандал. Певица Ани Лорак в одном из интервью намекнула, что Меладзе предлагал ей личные отношения взамен на продвижение по карьерной лестнице. Позже украинская певица Оля Полякова тоже заявила, что такие предложения от продюсера имели место быть. Впрочем, другие певицы, которые работали с Меладзе, встали на его защиту.

Вера Брежнева заявления коллег оставила без ответа. Вместо этого, спустя несколько дней опубликовала яркие фото, впечатлив заявлением о своем внутреннем состоянии.

«Хороший день у меня сегодня! Ощущаю себя просто✨и передаю лучи тепла», - подписала фото артистка.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Принимаю Ваши лучи тепла через Ваши песни», «Кайфовая такая», «Я так вами горжусь, хочу чтоб у меня было столько же сил и смелости быть собой!», «Хороший день у меня сегодня! Хороший день, чтобы стать свободной!», «Вера, ты лучик», «Красота», «Божественная красота, завораживает ослепляет лучами», - пишут пользователи сети.

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