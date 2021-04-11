Відома співачка Віра Брежнєва, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала себе на пляжі
Як пише Politeka.net, уродженка Кам'янського вже давно проживає в Росії, де і займається творчістю. Красуня деякий час була в "ВІА Гре", а після вирішила зайнятися сольною кар'єрою. Зараз Віра не тільки співає, але і просуває свій бренд косметики - VERA, до якого підігріває інтерес в Instagram.
Цей раз не став винятком, дівчина зробила фото на пляжі, де була в спідниці, топі і окулярах, приховавши обличчя за волоссям. В руках Брежнєва тримала косметичку з логотипом свого бренду.
"Коли я щаслива, мені хочеться цим щастям ділитися", - написала Брежнєва під фото.
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Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:
"Яка краса", "Ви прекрасні"," фігура супер", " Віра класна! Як завжди!", "Здрастуйте Віра, цікаво для чоловіків розіграш буде, а то мені олівці не не потрібні", " найкраща на світі!", "Ти принцеса принцес".
Ми писали, що екс - "ВІА Гра" Віра Брежнєва сколихнула публіку соковитим кадром і несподіваним визнанням.
а останньому знімку дівчина позувала в білому бікіні, максимально натягнувши плавки на стегна. Віра здивувала аномально тонкою талією і підкачаним животиком.
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