Екс- "ВІА Гра" Віра Брежнєва сколихнула публіку атмосферним фото, що викликає посмішку

39-річна зірка поводиться так, ніби й не було гучного скандалу з її 57-річним чоловіком, продюсером Костянтином Меладзе. Нагадаємо, нещодавно співачка Ані Лорак приголомшила зізнанням про негідну поведінку продюсера. Як відомо, вона стала його підопічною в 2007 році. Разом із його братом Валерієм Кароліна встигла випустити трек "Верни мне мою любовь", але спільна робота тривала недовго. За словами співачки, Костянтин нібито проявляв до неї недвозначну увагу і пропонував близькі стосунки взамін на плідну співпрацю, від чого артистка чемно відмовилася. Отримавши "відворот-поворот", Меладзе заблокував телефонний номер співачки і заборонив всім знайомим з нею спілкуватися. Слідом за Лорак "брудну" правду про продюсера видала ще одна співачка Оля Полякова.

На тлі скандалу Брежнєва виставила в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому позувала з їх з Костянтиним кучерявою малятком, передає Politeka.net.

На знімку Віра в халаті та з білим рушником на голові, без макіяжу та зачіски, але в сонцезахисних окулярах, тримала на руках милу собачку породи бішон фрізе на прізвисько Дейзі.

"Мій друг 🤍 з самого дитинства у нас були домашні тварини. Собаки, кішки, папуги, свинки, навіть щур Катя. І ось уже 5 років наш член сім'ї бішон фрізе Дейзі. 🤍 У неї закохуються всі, хто хоч раз з нею зустрічався...", - так раніше описувала улюбленицю Брежнєва.

Цього разу співачка скромно написала: "Не змогла придумати підпис😎".

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Брежнєва ти зовсім не старієш :) 🔥"; "2 блондинки-красуні! 😍✌️❤️"; "ІтальяноМама можна 😍"; "Я б на вашому місці поправила б ніс на обличчі Ані Лорак за такі розмови)"; "Дама з собачкою)"; "Блондинки за рогом 😂 😍"; "Білі і пухнасті🤗"; "Колір настрою білий"; "Кайф, просто кайф )))"; "Вау красу за окуляри не сховаєш🙃 🤭 👑".

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