Екс-"ВІА Гра" Віра Брежнєва, дружина продюсера Костянтина Меладзе, викликала ажіотаж яскравими кадрами

Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, у якому показала пригоди з епатажною виконавицею Вєркою Сердючкою та її мамою в Барселоні, Іспанія (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Обидві Віри стали ведучими одного з випусків тревел-шоу "Орел і решка".

Брежнєва не стримала емоцій, описуючи свої відчуття від поїздки.

"Сама не вірю, що кажу це 🙈 але це було одне з найбільш пам'ятних подорожей в моєму житті 🚀 і навіть при тому, що я спала мало (зате як убита), майже не їла і сильно втомилася - емоції отримала найпрекрасніші! Почалася подорож з 3-х годин в поліції аеропорту 🤣 А потім з поліції відразу в кадр! Ще й з ким!!!!!! Тезка моя - унікальна і неповторна @v_serduchka з її чарівною мамою! Коротше! Я можу продовжувати ще довго, але ви краще просто подивіться самі! БАРСЕЛОНА нашими очима 😍", - поділилася зірка.

Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:

"Який клас) це ж треба, стільки се*са в одному кадрі!"; "Як же здорово подорожувати 😍❤️🔥"; "Кайф 😍 із задоволенням подивимося 😘"; "вражає🔥 🔥"; "любов 🥰 💜 "; "Круто, так хочу в Барселону потрапити хоч разок ✌ 😎"; "Після цієї історії дивитися буде ще цікавіше)) вже мчу до телевізору 😅 🤘"; "Вєрку з мамою ще Барселона не бачила 😂😂😂 ну куди їх то...😂"; "А Костя де?"; "Круто, що зірок можна чимось теж ще здивувати😊 👍 🍒".

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