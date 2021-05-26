Певица Вера Брежнева, уехавшая жить и работать в РФ, активно ведет Инстаграм и показывает модные образы даже в машине
Исполнителньица привыкла активно вести свой профиль в Инстаграм, поэтому часто делится замечаниями, мыслями и подмечает даже негативные комментарии, которые ей периодически пишут. Тем не менее, большинство аудитории восхищается стилем Брежневой и ее фигурой.
В этот раз артистка поделилась кадром из авто, представ в натуральном виде и без постановочных идеальных поз и правильно подобранных ракурсов. На кадре Вера с распущенными и слега спутанными локонами позировала, смотря в телефон и занимаясь своими делами.
Классический белый пиджак, дизайнерские драгоценности и спокойная обстановка привлекают внимание к образу Брежневой.
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«Часть моей работы - в телефоне. Поэтому в транспорте я почти всегда в рабочем процессе. Но есть и время, которое просто провожу в соцсетях 🙈 и это стало плохой привычкой. Решила потихоньку от неё избавляться. После 21.00 никаких соцсетей.😎 столько времени свободного вечером появилось!😜 вы себя ограничиваете в таких моментах?», - поделилась мнением Вера.
Вот что подумали фанаты:
«Я после 22 часов без соцсети 🔥; Телефон полностью поглотил наш реальный мир 🤷♂️ печально; Я вечером с книгой , чтение успокаивает и глаза отдыхают от экрана; Красавица; Благодарю, что об этом пишите; Приходится сильно ограничивать себя🙌; Красивое колечко🔥; Красивая такая, Верочка; Красотка 😜🔥».
Ранее артистка посетила церемонию вручения премии и решила поделиться видео со своим появлением в черном комбинезоне с вырезами на талии и спине. Благодаря аккуратному дизайну, Брежневой в очередной раз удалось показать стройную фигуру в весьма выгодном свете.
Также она отметила, что на самой премии она сидела в зале с самого начала и до своего выхода, смотрела номера своих талантливых коллег, пела и танцевала вместе с ними.
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