Певица Вера Брежнева, уехавшая жить и работать в РФ, появилась на премии в необычном наряде

Артистка посетила церемонию вручения премии и решила поделиться видео со своим появлением в черном комбинезоне с вырезами на талии и спине. Благодаря аккуратному дизайну, Брежневой в очередной раз удалось показать стройную фигуру в весьма выгодном свете.

«Вчера был просто супер-насыщенный и эмоциональный день ♥️ я столько всего успела ♥️ и сейчас сама наслаждаюсь фото и видео со вчерашней премии @ru_tv 💓 которой в этом году X лет!)» - написала Вера под роликом.

Также она отметила, что на самой премии она сидела в зале с самого начала и до своего выхода, смотрела номера своих талантливых коллег, пела и танцевала вместе с ними.

«Мне очень жаль, что коллеги , которые находились в зале со мной - были очень тихими... и не понятно, то ли все отвыкли за карантин от мероприятий и забыли, что такое музыкальный праздник, то ли не хватает уважения к труду других и радости за других... я была этому очень удивлена!» - поделилась своими впечатлениями Брежнева.

Фанаты также ответили:

«Вера 😍; Моя девочка ❤️; Это бомбично!!!🔥; Роскошная ♥️; С каждым годом всё шикарнее; Смелый наряд, который можно позволить только с такой фигурой как у вас 👏;Чем старше, тем моложе!!’😁🥰 Самая красивая и любимая Вера❤️; Я никогда не считала ее красавицей; Красавица наша невозможная! Нереальная🔥😍; Образ получился отличный 👍🏽; Ух, Вера, вы просто сногсшибательны».

Ранее в Сети появились фото певицы Веры Брежневой со времен, когда она только была в ВИА-Гре и покоряла публику довольно открытыми и пикантными нарядами. Если в 16-летнем возрасте звезда была довольно закомплексована, с короткой стрижкой и ее даже называли настоящим "гадким утенком", то уже через пару лет ей удалось измениться довольно сильно.

Так, в подростковом возрасте Вера носила короткую стрижку, очки и узнать ее на снимках можно разве что по красивой улыбке. А с началом работы в ВИА Гре артистка хорошо над собой поработала.