Известная певица с украинскими корнями Вера Брежнева, которая давно живет и строит карьеру в России, показала себя после релиза

Как пишет Politeka.net, Вера Брежнева стала очень известной благодаря группе "ВИА Гра". Но красотка уже давно не поет в коллективе и занята своей карьерой, а недавно выпустила свою новую песню "Розовый дым". Брежнева решила показать в Инстаграм, как рада новому релизу песни.

На видео Вера была в розовых штанах и пиджаке, а образ дополнила стильными очками. Брежнева стояла у стены, а в руках держала две дымовые шашки с розовым дымом. Красотка устроила дымовое шоу перед камерой, восхищая фанатов.

"На радостях после релиза "Розовый дым", - написала звезда под видео.

Фанаты посмотрели ролик более 100 тысяч раз и написали комментарии:

"Ты лучшая", "Цвет настроения розовый", "Это самый лучший трек этого лета", "Мы все в розовом дыму после прослушивания этой песни", "Вера обожаю вас, розовый дым уже просто на повторе... Ждем клип...".

Сообщалось, что известная певица Вера Брежнева показала необычное фото и представила новую песню.

Так, в этот раз звезда порадовала своих фанатов необычным коллажем и похвасталась выпуском нового трека "Розовый дым".

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