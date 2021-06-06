Известная певица Вера Брежнева показала себя настоящую в приоткрытом светлом халате

Популярная исполнительница привыкла рассказывать о себе на странице в Инстаграм, а также публиковать личные кадры из концертов, отдыха и подготовки к новым мероприятиям. Поскольку Вера может похвастаться весьма яркой внешностью и стройной фигурой, очень часто за такие фото ее критикуют в сети.

Не обращая внимание на хейтеров, Брежнева продолжает хвастаться в сети снимками, которыми бы ей хотелось поделиться. Одним из таких личных кадров стало фото Веры в домашнем и непринужденном образе.

Сейчас исполнительница находится на отдыхе, поэтому решила показать, как после насыщенного дня она отдыхает. В белом халате с оригинальным принтом Вера появилась перед зеркалом. Рукой она прикрыла лицо, а волосы завязала в небрежный пучок. Кадр получился максимально естественным, а из-за позы исполнительницы поклонники смогли рассмотреть ее стройные ноги.

«После такого дня – ванная – идеальное завершение», - пишет Вера.

Также артистка порадовала своих фанатов яркими утренними кадрами, на которых показалась во всей красе. Вера выложила стильное фото, а также видеоколлаж, на которых хвастается своим новым образом.

Так, на снимке, который Вера сделала сама, она запечатлена в домашней обстановке. Перед камерой красотка появилась в модном светлом топе, который оголил изящные плечи, а на ее шее видно изысканное украшение-цепочку, которую на видео звезда показывает крупные планом. Больше всего внимания привлекает яркий макияж певицы с зелеными тенями на глазах и мерцающей помадой.

Напомним, Брежнева впервые раскрыла секрет своей пышной шевелюры: "Добавили немного прядей на...".

Как сообщала Politeka, Брежнева призналась в плохой привычке, которой страдают многие: "Благодарю, что об этом пишите".

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