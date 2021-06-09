Известная певица Вера Брежнева удивила внешностью поклонников

39-летняя популярная артистка впечатляет внешностью в своем возрасте, передает Politeka.net. Звезда всегда получает много комплиментов, но в этот раз она удивила поклонников внешностью.

Как известно, Вера занимается выпусокм собственной линии косметики. На свежем видео в Инстаграм артистка показала, как наносит себе макияж. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) Брежнева позировала в желтой маечке, а образ дополнила стильными аксессуарами. На веки красотка нанесла зеленые тени.

"С началом лета начинаю красивую традицию - делиться макияжем и образами, которые создают настроение ! #verabeautyforyou Как вам идея? ☀️", - написала звезда.

Видео собрало более 500 тысяч просмотров и много комментариев. Пользователи сети отреагировали на запись очень позитивно.

"Хоть одна без мейкапа красивая👍👍👍", "Как классно, что вы настоящая) и даже ресницы 😍", "Такая хорошенькая без мейка", "Зачем вы краситесь. У Вас естественная красота эффектней", "Девочка, а тебе мама разрешает краситься? Повторюсь, без косметики совсем девочка!", "Какая красивая, и кожа как у 20-летней девушки", - написали пользователи сети.

Отметим, Вера Брежнева считает правильное питание основой ухода за собой. Певица нашла наиболее комфортный для себя рацион,

устраивая себе три плотных и полноценных приема пищи — завтрак, обед и ужин — и по возможности избегает перекусов.



Напомним, Брежнева впервые раскрыла секрет своей пышной шевелюры: "Добавили немного прядей на...".

Как сообщала Politeka, Брежнева призналась в плохой привычке, которой страдают многие: "Благодарю, что об этом пишите".

Также Politeka писала, Брежнева в "серебряном" наряде энергично подвигала бедрами перед Монатиком: "Кайф!".