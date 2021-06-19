Відома співачка Віра Брежнєва показала, як проводить час з чоловіком, продюсером Костянтином Меладзе

Чутки про те, що Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе розлучаються, з'являються із завидною постійністю, передає Politeka.net. Однак пара раз у раз спростовує всю подібну інформацію, регулярно з'являючись разом.

Так, Віра Брежнєва опублікувала нове спільне відео з коханим. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

На кадрах пара сидить в машині і співає свою пісню.

"Вриваємося у вихідні 😎 😎 #рожевийдим", - написала артистка.

Майже за годину публікація зібрала приблизно 400 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Обожнюю вас ❤️😍🔥👏💥👊🏻", "клас😍 😍 😍", " улюблені мої!!! 😍 😍 💕 💨 Так тримати! 🔥🔥", "Класссссссс", "Аааааааааааааааа!!!!!! Вогнище! Ось і кліп готовий)😂", " викладайте Костянтина частіше!!! ❤ ️ ", "Ви як завжди , завислаааа💥 💥 💥 💥 💖", " ось це качнули🔥 👏 👏 👏", " без посмішки неможливо на вас дивитися! Красунчики 😍", " ви такі прекрасні, дивлюся і посміхаюся🔥 неймовірно гармонійні і красиві!!! ❤ ️ ", "Які Класні", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе разом вже давно. В одному з інтерв'ю продюсер розповів, що не закохався в Брежнєву з першого погляду, але почалося все з симпатії.

"Ніщо не віщувало. Все відбувалося поступово, і тільки в останні роки переросло в якусь прихильність...", - розповів Меладзе.

Нагадаємо, Брежнєва вперше розкрила секрет своєї пишної шевелюри: "додали трохи пасом на...".

Як повідомляла Politeka, Брежнєва зізналася в поганій звичці, якою страждають багато:"Дякую, що про це пишіть".

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