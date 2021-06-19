Известная певица Вера Брежнева показала, как проводит время с мужем, продюсером Константином Меладзе

Слухи о том, что Вера Брежнева и Константин Меладзе разводятся, появляются с завидным постоянством, передает Politeka.net. Однако пара то и дело опровергает всю подобную информацию, регулярно появляясь вместе.

Так, Вера Брежнева опубликовала новое совместное видео с возлюбленным. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах пара сидит в машине и поет свою песню.

"Врываемся в выходные 😎😎 #РозовыйДым", - написала артистка.

Почти за час публикация собрала примерно 400 тысяч просмотров и много комментариев.

"Обожаю вас ❤️😍🔥👏💥👊🏻", "Класс 😍😍😍", "Любимые мои!!! 😍😍💕💨 Так держать! 🔥🔥", "Класссссссс", "Аааааааааааааааа!!!!!! Огнище! Вот и клип готов)😂", "Выкладывайте Константина почаще!!! ❤️", "Вы как всегда , завислаааа 💥💥💥💥💖", "Вот это качнули🔥👏👏👏", "Без улыбки невозможно на вас смотреть! Красавчики 😍", "Вы такие прекрасные, смотрю и улыбаюсь🔥 Невероятно гармоничные и красивые!!! ❤️", "Какие классные", - написали пользователи сети.

Напомним, Вера Брежнева и Константин Меладзе вместе уже давно. В одном из интервью продюсер рассказал, что не влюбился в Брежневу с первого взгляда, но началось все с симпатии.

"Ничто не предвещало. Всё происходило постепенно, и только в последние годы переросло в какую-то привязанность…", - рассказал Меладзе.

Напомним, Брежнева впервые раскрыла секрет своей пышной шевелюры: "Добавили немного прядей на...".

Как сообщала Politeka, Брежнева призналась в плохой привычке, которой страдают многие: "Благодарю, что об этом пишите".

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