Экс-ВИА Гра Вера Брежнева напросилась на комплименты, появившись в свете в откровенном наряде

39-летняя звезда, которая сейчас живет в Москве вместе с мужем, продюсером "ВИА Гры" Константином Меладзе, сделала новый пост в Инстаграм, в котором показала, как развлеклась на открытии фестиваля, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Брежнева покуражилась перед камерой в облегающем белом платье с вырезом под грудью и пикантным разрезом от бедра. Блондинка немного потанцевала на золотом подиуме, послав в конце воздушный поцелуйчик.

"Вчера на дорожке открытия @zharafest в золотых джунглях 🔥 спасибо организаторам и устроителям за музыкальный праздник! Рада быть его частью))

Спасибо моей команде за меня красивую. И поцелуй для вас, как всегда 💋", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Некоторые обратили внимание на живот певицы, который якобы стал более заметен.

"Роскошная наша Верочка!❤️"

"Белое облегающее платье - только женщинам с такой фигурой как у вас 😍"

"Как всегда шикарная и умопомрачительная!!!🔥"

"Животик!))"

"Уже неинтересно! Меняйте свой имидж, Вера!"

"Принцесса Лебедь!🔥🔥🔥"

"Нимфа!!! Безумно красивая!"

"На это можно смотреть вечно... ❤️"

Ранее мы рассказывали, Веру в Сети обвинили в плагиате, когда она показала фрагмент из своего нового клипа. Головной убор из бисера многие посчитали уж слишком похожим на тот, который был у Ольги Бузовой.

«Интересный парик-головной убор», «Парик как у Бузовой», «Это огонь», «Вера, а как вся копна ваших шикарных волос влезла под этот парик из бисера?», - писали пользователи.

Напомним, что Брежневу с яркими губами и в откровенном купальнике перепутали с 20-летней дочкой: "Верунчик, ты ураган".

Как сообщала Politeka, Брежнева развлеклась с Меладзе в машине, видео: "Вот это качнули".

Также Politeka писала, что Брежнева устроила горячие танцы с розовым дымом, кадры: "Цвет настроения".