Экс-ВИА Гра Вера Брежнева напросилась на комплименты, появившись в свете в откровенном наряде
39-летняя звезда, которая сейчас живет в Москве вместе с мужем, продюсером "ВИА Гры" Константином Меладзе, сделала новый пост в Инстаграм, в котором показала, как развлеклась на открытии фестиваля, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Брежнева покуражилась перед камерой в облегающем белом платье с вырезом под грудью и пикантным разрезом от бедра. Блондинка немного потанцевала на золотом подиуме, послав в конце воздушный поцелуйчик.
"Вчера на дорожке открытия @zharafest в золотых джунглях 🔥 спасибо организаторам и устроителям за музыкальный праздник! Рада быть его частью))
Спасибо моей команде за меня красивую. И поцелуй для вас, как всегда 💋", - говорится в подписи.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Некоторые обратили внимание на живот певицы, который якобы стал более заметен.
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"Роскошная наша Верочка!❤️"
"Белое облегающее платье - только женщинам с такой фигурой как у вас 😍"
"Как всегда шикарная и умопомрачительная!!!🔥"
"Животик!))"
"Уже неинтересно! Меняйте свой имидж, Вера!"
"Принцесса Лебедь!🔥🔥🔥"
"Нимфа!!! Безумно красивая!"
"На это можно смотреть вечно... ❤️"
Ранее мы рассказывали, Веру в Сети обвинили в плагиате, когда она показала фрагмент из своего нового клипа. Головной убор из бисера многие посчитали уж слишком похожим на тот, который был у Ольги Бузовой.
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Напомним, что Брежневу с яркими губами и в откровенном купальнике перепутали с 20-летней дочкой: "Верунчик, ты ураган".
Как сообщала Politeka, Брежнева развлеклась с Меладзе в машине, видео: "Вот это качнули".
Также Politeka писала, что Брежнева устроила горячие танцы с розовым дымом, кадры: "Цвет настроения".