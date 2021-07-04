Известная певица Вера Брежнева устроила насыщенный день на отдыхе с сестрой в Италии

Недавно стало известно, что звезда устроила себе новое путешествие. Вчера звезда показала в разделе Стори в Инстаграм, как отправилась вместе с сестрой Викторией в Гардоне-Ривьера с видом на озеро Гарда.

Посетить город артистка решила не просто так, там она успела побывать на концерте пианиста Александра Романовского. Причемдля выхода в свет певица выбрала Брежнева весьма необычный «бабушкин» наряд – свободную длинную юбку и оверсайз черную майку.

Такой наряд полностью скрыл все изгибы Веры, визуально прибавив ей возраста.

«Сегодня Вера в Италии, в компании с сестрой, посетила прекрасный концерт Александра Романовского» - говорится в подписи под кадрами.

Причем ранее под постом Веры с другим фото фанаты заметили, что звезда уже выглядит отдохнувшей, а также что она похоже хорошо проводит время.

Напомним, что Брежнева развлеклась с Меладзе в машине, видео: "Вот это качнули".

Как сообщала Politeka, Брежнева не смогла скрыть округлившийся животик в облегающем платье: в Сети заволновались.

Также Politeka писала, что Веру Брежневу в парике из бисера заподозрили в плагиате: «У Бузовой стянула идеи…».