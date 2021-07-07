Украинская певица, экс-солистка «НеАнгелов» Виктория Смеюха впечатлила кадрами с российским исполнителем Валерием Меладзе

Как пишет Politeka.net, красотка записала видео на съемках нового шоу, в котором приглашенной звездой стал Меладзе. На видео она вместе с исполнителем спела его песню «Я не могу без тебя…». Вместе с ними песню пели и другие звезды. Виктория не могла сдержать эмоций, находясь рядом с любимым артистом.

«Співають всі! Друзья, это одновременно и мой призыв к вам, и название нового вокального шоу, в жюри которого мне сегодня предстояло побывать», - отметила Виктория.

По ее словам, она дебютировала в качестве жюри, а также встретилась с Валерием Меладзе, который дал ей несколько профессиональных советов. Смеюха уверена, что такая встреча в начале ее сольной карьеры - хороший предвестник.

В комментариях Вику поддержали, но нашлось место и критике.

«Боже! До мурашек! Какой знаковый день», «Вика – молодец. Песня просто льётся из ваших уст», «Дно! С кем попало готова ради хайпа», «Случайное - не случайно. @vikanablack поздравляем с новым опытом», «Девушка моей мечты, моя богиня», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Виктотрия Смеюха в прозрачной сеточке похвасталась идеальной фигурой: "Космическая".

Как сообщала Politeka, Виктотрия Смеюха впечатлила видом в обтягивающем костюме: "Мгновенное перевоплощение".

Также Politeka писала, что Виктория Смеюха впечатлила видом, показав цветы вместо одежды: "Если роза перестает расти...".