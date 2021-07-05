Колишня солістка популярного дуету "НеАнгели", а тепер сольна виконавиця Вікторія Сміюха показала новий образ в чорному і розповіла про зміни у своїй роботі

Як пише Politeka.net, виконавиця поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому вона розповіла про своє перетворення для однієї зі сцен кліпу на пісню»ми не ангели".

"З нового ракурсу. Всього кілька секунд, під час яких я змінила звичне для себе і для вас сценічне амплуа. Це схоже на миттєве перевтілення, адже мені вдалося ніби подивитися на себе з іншого боку із залу для глядачів", - розповіла Вікторія.

За її словами, цей досвід допоміг їй відчути, чого від неї чекають шанувальники. Співачка підкреслила, що для неї це було дуже важливо.

Сміюха також поділилася знімками, зробленими під час зйомок тієї самої сцени. На них вона позує в чорному костюмі з обтягуючих штанів і короткого топа. Зірка стоїть в центрі залу для глядачів, демонструючи свою підтягнуту фігуру.

Фанати не змогли пройти повз її пост.

"Красуня!", "Вікуля, ми обожнюємо тебе будь-яку за твій талант, професіоналізм і найголовніше за твою щирість", "я обожнюю закулісся, живі фотки і відео з концертів!",- пишуть люди.

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