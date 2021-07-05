Бывшая солистка популярного дуэта «НеАнгелы», а теперь сольная исполнительница Виктория Смеюха показала новый образ в черном и рассказала об изменениях в своей работе

Как пишет Politeka.net, исполнительница поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем она рассказала о своем преображении для одной из сцен клипа на песню «Мы не ангелы».

«С нового ракурса. Всего несколько секунд, во время которых я сменила привычное для себя и для вас сценическое амплуа. Это похоже на мгновенное перевоплощение, ведь мне удалось будто посмотреть на себя с другой стороны из зрительного зала», - рассказала Виктория.

По ее словам, этот опыт помог ей почувствовать, чего от нее ждут поклонники. Певица подчеркнула, что для нее это было очень важно.

Смеюха также поделилась снимками, сделанными во время съемок той самой сцены. На них она позирует в черном костюме из обтягивающих штанов и короткого топа. Звезда стоит в центре зрительного зала, демонстрируя свою подтянутую фигуру.

Фанаты не смогли пройти мимо ее поста.

«Красотка!», «Викуля, мы обожаем тебя любую за твой талант, профессионализм и самое главное за твою искренность», «Я обожаю закулисье, живые фотки и видео с концертов!», - пишут люди.

Напомним, экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха заворожила образом, показав цветы вместо одежды.

Как сообщала Politeka, экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха в прозрачной сеточке сверкнула идеальным телом.

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