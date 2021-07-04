Украинская певица, бывшая солистка поп-группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха, показала яркий образ
Как сообщает Politeka.net, бывшая участница украинской группы "НеАнгелы" Вика, которая сейчас строит сольную карьеру как певица Viktoria, рассказала, что на сцене в ней буквально просыпается настоящий бунтарь.
Свой рассказ в Instagram она украсила ярким снимком с выступления на сцене.
Вика Смеюха вспомнила, что на сцене нет никаких полумер и ограничений, потому ее бунтарское "я" просыпается именно там. Кроме того, она уверена, что некий бунтарь живет в каждом человеке и просыпается в нужный момент.
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"Думаю он живет в каждом из нас. Просто в определенном возрасте и определенных ситуациях он проявляется сильнее. Но быть бунтарем на протяжении всей своей жизни, наверное, не лучшая идея", - пишет Смеюха.
Вика подпрыгивает на сцене, поет в микрофон и внимательно смотрит в даль, отвернувшись от камеры – атмосферный снимок сделан будто случайно. Глубокий и выразительный макияж глаз подчеркнул яркость взгляда, на губах – ненавязчивая нюдовая помада темного цвета. Волосы уложены в красивые естественне локоны. Она красуется в пикантном платье с внушительным декольте и сетчатом платье, расшитой камнями и стразами.
Поклонники пришли в восторг и оставили для нее комплименты, согласившись с ее выводами о бунтарстве: "Вау!!! Супер фото", "Огонь", "Бомба", "Не перестану повторять… Космическая!❤️❤️❤️ Таких других просто нет", "Виктория, вы великолепны!".
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