Известная украинская певица Виктория Смеюха, бывшая солистка группы "НеАнгелы", показала себя, восхитив даже Козловского

Как пишет Politeka.net, Виктория Смеюха не так давно перестала быть солисткой группы "НеАнгелы". Но красотка продолжает радовать своим творчеством, выступая с концертами, о чем написала в Инстаграм.

На новом фото Виктория Смеюха появилась в шикарном мини-платье, сев в багажник автомобиля. Девушка хвасталась загорелыми ножками и роскошными букетами цветов, которые певице скорее всего подарили на концертах.

"Мои любимые киевляне, сегодня я была полностью вовлечена в процесс. Отработав 4 подряд концерта, оглядываешься назад и приходишь в восторг от себя и от того, что сделала!!! Это вызывает экстаз!

Если ты выиграл достаточно сражений с собой, становится проще побеждать в мире.

Вся моя энергия направлена на «здесь и сейчас» .

Без Вас это было бы невозможным!!!

Спасибо! ЛЮБЛЮ", - написала звезда под фото.

Фанаты, включая "Холостяка" Виталия Козловского, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ты лучшая. Спасибо за твою отдачу", "Красавица", "Замечательная", "Очень и очень красивая. Стильная", "Море цветов, Вика, шикарные ноги", "Спасибо за крутой концерт".

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