Українська співачка, колишня солістка поп-групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха, показала яскравий образ

Як повідомляє Politeka.net, колишня учасниця українського гурту "НеАнгели" Віка, яка зараз будує сольну кар'єру як співачка Viktoria, розповіла, що на сцені в ній буквально прокидається справжній бунтар.

Свою розповідь в Instagram вона прикрасила яскравим знімком з виступу на сцені.

Віка Смеюха згадала, що на сцені немає ніяких напівзаходів і обмежень, тому її бунтарське "я" прокидається саме там. Крім того, вона впевнена, що певний бунтар живе в кожній людині і прокидається в потрібний момент.

"Думаю він живе в кожному з нас. Просто в певному віці і певних ситуаціях він проявляється сильніше. Але бути бунтарем протягом усього свого життя, напевно, не найкраща ідея",- пише Смеюха.

Віка підстрибує на сцені, співає в мікрофон і уважно дивиться в далечінь, відвернувшись від камери – атмосферний знімок зроблений ніби випадково. Глибокий і виразний макіяж очей підкреслив яскравість погляду, на губах – ненав'язлива нюдовая помада темного кольору. Волосся укладене в красиві природно локони. Вона красується в пікантній сукні зі значним декольте і сітчастій сукні, розшитою камінням і стразами.

Шанувальники прийшли в захват і залишили для неї компліменти, погодившись з її висновками про бунтарство: "Вау!!! Супер фото"," вогонь"," Бомба", " не перестану повторювати... Космічна!❤️❤️❤️ Таких просто немає", " Вікторія, Ви чудові!".

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