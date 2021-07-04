Українська співачка, колишня солістка поп-групи "НеАнгели", Вікторія Смеюха показала ніжне фото з букетами квітів

Цього разу колишня учасниця українського гурту "НеАнгели" Віка поділилася яскравим кадром після концерту. Зірка виступила настільки добре, що шанувальники буквально завалили її величезними букетами квітів, які неможливо утримати в руках.

"Коли ти милуєшся трояндою, хіба ти не усвідомлюєш, що вона постійно змінюється? Якщо троянда перестає рости, цвісти, вона гине. 🥀 🥀 🥀 Те ж саме відбувається і з людьми.

Я знаю, що в неАнгелах жодної хвилини упущено не було і зовсім скоро ми перейдемо в "нову реальність", яка буде відрізнятися від звичного нашого життя. У ній я присвячу всю себе музичної еволюції, як артиста!✊ » - розповіла Вікторія під концертним кадром.

Зірка так само помітила, що в нинішній час, в її гастрольному житті, вона зустріла людину, яка працювала в комплексі, де вона виступала. Автор зачитав незвичайний вірш, який мала почути саме Вікторія.

«Поети покладаються не стільки на знання, скільки на почуття, але почуття це виявляється нерідко вірніше і точніше будь-якого самого освіченого знання" - підкреслила в завершенні зірка.

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