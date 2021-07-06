Артистка получила много приятных сообщений в свою сторону

Известная певица Эрика Герцег, бывшая солистка группы ВИА Гра, которой приписывали роман с Константином Меладзе, показала, как сейчас выглядит

Певице Эрике Герцег приписывали роман с Константином Меладзе с осени 2019 года, пишет Politeka.net. Однако артистка отрицала все слухи, более того, ей было больно читать подобное о себе.

Позже стало известно, что Эрика Герцег занялась сольной карьерой, а Константин Меладзе обновил состав "ВИА Гры".

Сейчас жгучая блондинка уехала в Казахстан, где решила стать звездой шоу-бизнеса.

В одном из новых постов в Инстаграм экс-"любовница" продюсера показала, какой она стала после ухода из "ВИА Гры". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Артистка предстала в сарафане светлого цвета на тонких бретельках. Она рассказала, что пятого июля ей исполнилось 33 года и поблагодарила всех поклонников за поздравления.

"Кичи, с Днём Рождения ❤️🙏🏻🥳", "Эрика с днём рождения!!!! Ты еще больше похудела!!!!🔥🔥🔥🔥🔥 Счастья, здоровья, успехов", "Поздравляю с днем рождения самую-самую красивую, сногсшибательную, ослепительную певицу 🎉🎉🎉🎉🎉🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🔥🔥🔥🔥🔥", "Да ладно 😮 Эричка ты выглядишь как будто тебе 25", "33? Нифига, красотка ❤️с днем рождения", - прокомментировали пользователи сети.

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