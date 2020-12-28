Экс-солистка "ВИА Гры" Эрика Герцег вызвала бурю эмоций свежим фото

Как передает Politeka.net, 32-летняя певица, которой приписывали роман с продюсером группы Константином Меладзе, опубликовала яркий снимок в своем микроблоге в Инстаграм.

Блондинка позировала в красном пальто, которое, по-видимому, надела на обнаженное тело, так как она его немного распахнула, засветив бледную кожу. Эрика легла на спину, томно задрала подбородок и закрыла глаза, будто от удовольствия. При этом открыла рот, коснувшись алыми губами массивного украшения в виде цепи.

Рядом с Герцег лежала корона, красоте которой позавидовали бы, наверно, настоящие монархи.

"Немного новогоднего макияжа от меня ❤️", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Роскошная королева🤩👑"

"Вааааууу😍❤️ как всегда превосходно"

"Слишком шикарно 😻❤️💄"

"глаз не оторвать😍😍🔥"

"Худющая, кости торчат, но красивая🤩🤩"

Напомним, в мае этого года Герцег объявила в своем Instagram, что уходит из группы и начинает сольную карьеру. Меладзе поддержал решение девушки.

В сентябре певица переехала в Алма-Ату (Казахстан). А уже 1 ноября состоялась премьера ее первого сольного сингла "Имитация".

Ранее мы сообщали, Герцег в странной позе и черной шляпке с большими полями удивила публику. Соответствующее фото опубликовано в соцсети.

Так, Эрика напомнила "жабку", присев на корточки и широко разведя ноги в разные стороны. При этом ей как-то удалось держать баланс, несмотря на высокие каблуки.

"Я не всегда уверена в себе, я же человек, такое бывает у всех. Уверена только в том, что все что происходит со мной, это так должно быть", - пофилософствовала экс-ВИА Гра.

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