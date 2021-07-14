Певица Оля Полякова всколыхнула публику очередным эпатирующим образом

Как известно, недавно 37-летняя артистка выпустила новый клип на песню "Взрослая девочка", появившись в кадре в леопардовом наряде и с неожиданной прической. Суперблондинка шокировала короткой стрижкой.

Полякова сейчас всячески продвигает свой музыкальный продукт - поэтому побывала в студии "Cніданку з 1+1". Соответствующие кадры опубликованы на YouTube, передает Politeka.net. Оля не стала выходить из образа, появившись и здесь в том же парике, колоритном пиджаке и узких джинсах.

Публика, которой непривычно видеть певицу без ее роскошных локонов, кинулась комментировать событие. Некоторые сравнили ее с ведущими Юрием Горбуновым и Владимиром Остапчуком, у которых подобные стрижки с торчащим "хохолком". Стоит отметить, пользователи не оценили новый лук артистки, заявив, что скучают по Оле, прежней.

"Старит Вас Ольга эта прическа..."

"Полякова в образе Горбунова? Я раньше смеялась над Горбуновым, он мне попугая напоминал - Разве это Горбунов? Больше на Остапчука похожа)"

"Интересно это у Оли парик или она отрезала волосы. С длинными волосами ей лучше. А вообще я уважаю Олю за прямолинейность и не боязнь говорить правду. Песня не очень, а в целом клип понравился"

"Прости Господи"

"Жалко шикарных волос..."

"Оля!!! Ты обрезала волосы..! ⚠️"

Напомним, Полякова осмелилась на эпатажный поступок в новом клипе, кадры: "Глотает метровую...".

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