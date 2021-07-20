Украинская исполнительница Оля Полякова показала, как провела выходные

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова стала популярной украинской певицей. Красотка также пробовала сниматься в кино, а также светилась на многих отечественных шоу. Неделю назад Оля выпустила клин на песню "Взрослая девочка", который посмотрели почти 3 миллиона человек. А на днях Полякова вакцинировалась и рассказала о своем опыте, агитируя фанатов. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото девушка показала, чем занималась на выходных. Как можно понять, Оля выступила в трех городах: Киеве, Львове и Кривом Роге. Для концертов Оля выбрала наряд из колгот в сеточку и боди, а на голове у красотки был интересный убор. В "карусели" можно увидеть еще несколько образов для выступлений.

"Кривой Рог - Киев - Львов

3 прекрасных концерта, 3 тыс. километров переездов и перелетов, более 20-ти тыс. зрителей!

Как же я за этим соскучилась!!!

А как прошли ваши выходные?", - написала Оля под фото.

Астафьева сразу прокомментировала публикацию: "Оххххххх как же очень!!!"

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Старая кобра, выставляется голая, за это раньше штрафовали, голые, а дети скажут ??? Иим можно, а нам нет?", "Я была в Кривом Роге на вашем концерте, в живую вы ещё круче. Концерт был бомба. Спасибо за вашу энергию, которую вы отдаете с песнями", "Оля спасибо! Во Львове был замечательный концерт!!! А значит и замечательное воскресенье. Мы тоже соскучились!", "Какие ноги", "Были вчера на вашем концерте во Львове! Супер! Было просто огонь".

Ранее мы сообщали, что украинская певица Ольга Полякова рассказала, как ухаживает за своим лицом.

у себя в Инстаграм 37-летняя артистка поделилась кадрами с клиники, где делает уходовые процедуры. Певица позировала без следов косметики. По ее словам, она только провела несколько процедур, которые позволяют ей выглядеть так хорошо.

Напомним, певица Оля Полякова презентовала новый хит, однако оценили ее клип и песню далеко не все поклонники.

В своем микроблоге в Instagram артистка опубликовала фрагмент видеоработы на песню "Взрослая девочка", сообщая фанатам о премьере и предлагая оценить ее старания.

Напомним, Полякова вошла в раж и отдраила полы в прямом эфире, заставив ведущего понервничать

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