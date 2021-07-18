Украинская певица Ольга Полякова обратилась к украинцам после вакцинации от коронавируса

Как пишет Politeka.net, соответственное видео артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.

Певица призналась, что готова была прививаться любой доступной вакциной, но ей досталась Pfizer. Во время укола артистка не сдержала крик. Кроме этого, она показала свое немного испуганное лицо.

По словам певицы, после процедуры она получила много недоверчивых отзывов под постом.

"Ребятушки, я читаю ваши комментарии по поводу того, что я вакцинировалась и опять какой-то кошмар... "Где иголка? Все нам наврали". Ребята, я очень много езжу по Украине, я все время в контакте с людьми. Я уже болела коронавирусом, мало того, когда я кололась, у меня еще были антитела, но из-за того, что я много работаю и много с кем общаюсь и мне было нужно вакцинироваться", - отметила певица.

"Если вы не хотите, я никого не агитирую, но знайте, чем быстрее мы вакцинируемся, тем быстрее эта зараза свалит нах**н", - добавила Полякова.

Также певица отметила, что испытывала дискомфорт после укола.

"После первой (дозы вакцины - ред.) я себя плохо чувствовала три дня, а второй - все очень хорошо, только рука болит", - поделилась артистка.

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