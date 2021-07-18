Украинская певица Ольга Полякова обратилась к украинцам после вакцинации от коронавируса
Как пишет Politeka.net, соответственное видео артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.
По словам певицы, после процедуры она получила много недоверчивых отзывов под постом.
"Ребятушки, я читаю ваши комментарии по поводу того, что я вакцинировалась и опять какой-то кошмар... "Где иголка? Все нам наврали". Ребята, я очень много езжу по Украине, я все время в контакте с людьми. Я уже болела коронавирусом, мало того, когда я кололась, у меня еще были антитела, но из-за того, что я много работаю и много с кем общаюсь и мне было нужно вакцинироваться", - отметила певица.
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"Если вы не хотите, я никого не агитирую, но знайте, чем быстрее мы вакцинируемся, тем быстрее эта зараза свалит нах**н", - добавила Полякова.
Также певица отметила, что испытывала дискомфорт после укола.
"После первой (дозы вакцины - ред.) я себя плохо чувствовала три дня, а второй - все очень хорошо, только рука болит", - поделилась артистка.
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