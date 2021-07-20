Украинская популярная певица Оля Полякова показала себя в образе для нового клипа

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова стала очень популярной певицей. Белокурая артистка недавно вернулась из гастролей, посетив Киев, Кривой Рог и Львов, о чем на днях рассказывала в Инстаграм.

А еще красотка недавно выпустила клип "Взрослая девочка", который посмотрели миллионы украинцев на видеохостинге Ютуб. У себя в Инстаграм Оля решила показать эффектный наряд для этой видеоработы.

На фото красотка позировала в мини-платье, где были открыты "бесконечные" ножки красотки, а также с корсетной частью. Образ Оля дополнила стильной короной. Красотка шагала по съемочной площадке, пока работали камеры.

Фанаты, включая певицу Лолиту Милявскую, поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Клип очень классный, пересмотрел далеко не один раз, очень весело получилось", "Королева моего сердца", "Ой, богиня, классная, лучшая", "Королева ночи, королева дня", "Клип супер? Бомба просто" "Один в один - Барби".

Напомним, украинская певица Ольга Полякова решила сделать себе вакцину от коронавируса.

Об этом звезда рассказала у себя в Инстаграм, показав момент, когда и сама сделала себе первый укол.

«Друзья, я вакцинировалась! Я пришла в проект, чтобы разобраться в теме ковида и вакцинации от него, и решить для себя — хочу я прививаться или нет. И решила — хочу! Я сделала, как и говорили эксперты — записалась через семейного врача на вакцинацию остаточными дозами. И когда появилась возможность вакцинироваться остаточной дозой, я сразу же приехала», - поделилась своим опытом артистка.

Ранее мы сообщали, что украинская певица Ольга Полякова рассказала, как ухаживает за своим лицом.

У себя в Инстаграм 37-летняя артистка поделилась кадрами с клиники, где делает уходовые процедуры. Певица позировала без следов косметики. По ее словам, она только провела несколько процедур, которые позволяют ей выглядеть так хорошо.

«Я вовсю готовлюсь. Посмотрите, я сделала процедуры по лицу. Выгляжу, как молодая…Хотела сказать одно слово, но не буду. Девочка, короче», - игриво заявила звезда.

Напомним, Полякова вошла в раж и отдраила полы в прямом эфире, заставив ведущего понервничать

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