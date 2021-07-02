Звезда рассказала о том, как ей нелегко

Телеведущая Леся Никитюк показала, как выглядит после трудовых будней

У известной телеведущей сейчас насыщенные дни, ведь она активно задействована в съемках популярного шоу, передает Politeka.net.

Никитюк записала видео в сторис Инстаграм, где показала себя после всех манипуляций с ее лицом и волосами для записи шоу.

"Это я - Леся, потасканная ондатра после этих съемочных процессов... Я прикрываюсь бабочкой, чтобы вы не видели мое пожеванное, пожмаканное лицо от макияжев и перегримов. Но ничего, я работаю не бесплатно - у меня есть вы", - сказала ведущая охрипшим голосом.

Отметим, 1 июля звезда вела передачу "Хто зверху", на которую пришли певицы Оля Полякова и Слава Каминская, а также жена хореографа Влада Ямы, Лилиана.

Кадрами со съемок нового выпуска шоу поделилась Слава Каминская. На фото предстали указанные красотки в шикарных образах.

Публикация быстро собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев, пользователи сети сделали массу комплиментам звездам на снимке.

"Какие красивые", "Вауууу, ну какие же вы все красивые!!!!! 😍🔥🔥🔥", "Реально все красотки 😍", "Ваууу, красотки🔥🔥🔥!!!", "Такие все красивые девушки😍", "Зашквал красоты в одном кадре!😍", - написали пользователи сети.

Напомним, что Леся Никитюк в майке и без макияжа ужаснула своим видом по утрам

Также Politeka писала, что Никитюк после свадьбы похвасталась роскошным кольцом