Известный танцор Макс Ежов, звезда "Танців з зірками" и участник шоу-балета Оли Поляковой, предстал в довольно смелом виде
Известный танцор, который был партнером телеведущей Леси Никитюк на шоу "Танці з зірками", сейчас активно ведет свой Инстаграм, пишет Politeka.net. На страницу Ежова сейчас подписаны 21,9 тысячи пользователей сети.
В этот раз артист приковал взгляды к своей странице, опубликовав довольно смелое фото. Макс остался в одних белых трусах, и продемонстрировал в отражении зеркала свои "кубики" пресса и не только.
"Доброе утро ☀️", - написал танцор.
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За четыре часа публикация собрала более 900 лайков и много комментариев. В числе комментирующих была сама "королева ночи" Ольга Полякова.
"Ты вдохновился одной известной артисткой, и тоже выложил фото со змеёй?😂😂😂😂😂", - написала исполнительница, вспомнив о недавних кадрах своей коллеги Тины Кароль.
Леся Никитюк тоже не осталась в стороне и написала: "Это не змея, это удав 😂".
"😂😂😂😂 А инста такое не банит?)))) ", "Та можно было трусы и не одевать уже 😂😂😂😂😂😂😂", "Залипла 🔥 только я, раз 10 увеличила фото? конечно, посмотреть на глаза 😍😂😂😂😂", "Та все Ок, просто размер труселей не подошёл☺️😉", "Я кофе проглотила горячим...вместе с чашкой.... Глаза пока не вернулись в орбиты.🔥", - написали остальные пользователи сети.
Напомним, что партнер Никитюк по "Танцях з зірками" рассказал о ЧП
А еще Politeka писала, Полякова в прямом эфире устроила выволочку своему танцору
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