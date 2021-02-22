Известный хореограф, партнер Леси Никитюк по "Танцях з зірками" Макс Ежов едва не расплакался от досады, столкнувшись с ужасной бедой

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Ежов опубликовал видео, на котором показал, что произошло с его машиной. Мужчина оставил автомобиль на улице, где на него упали сосульки. Судя по видео, автомобиль хореографа оказался вдребезги разбит – у него был поврежден капот и разбито лобовое стекло.

«Огромное спасибо всем, кто к этому причастен. Вот что мне теперь делать? Кто мне это оплатит?», - возмутился Ежов, не забыв обвинить в чрезвычайном происшествии ЖЕК.

Хореограф также передал эстафету своей начальнице, певице Ольге Поляковой, которая недавно воевала с коммунальными службами, которые не хотели убирать сосульки с ее замерзшего балкона.

В комментариях мужчину не стали жалеть, намекнув ему на то, что он сам виновен в этой ситуации.

«Страховка всё оплатит», «А он не видел, где ставал или как?», «Эта несчастная машина уже в таких переделках побывала, а он ещё и "естафету перейняв"! Вот наглец, решил и на этом хайпануть. А то, что он и в аварии на ней попадал и об этом рассказывал, он уже забыл? Никто ему ничего не должен - его автомобиль, значит и о безопасной парковке должен думать он», «Ставь на стоянке, и не будет буруль на капоте. А то окозлели автомобилисты окончательно», - пишут пользователи сети.

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