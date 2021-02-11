Телеведуча Леся Нікітюк дала остаточну відповідь щодо своєї участі в шоу «Холостячка»

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка відповіла на питання фоловерів в Instagram. Про участь в шоу телеведучу запитали відразу кілька людей.

Раніше в мережі Лесю Нікітюк масово просили стати новою героїнею шоу"Холостячка". Вона навіть вже коментувала цю тему. Однак тоді сказала, що поки не знає, чи братиме участь. Тепер же Леся, мабуть, вирішила розставити всі крапки.

"Ні, я не братиму участь в шоу "Холостячка", тому що, мені здається "Білосніжку і сім гномів" вже все читали і всі бачили. Ребяткі, ні, я не піду в «Холостячку», - відповіла Нікітюк.

Але питання про проект продовжували сипатися, що схоже, вже порядком набридло телеведучої і вивело її з себе.

"Нееееет!"- кричить вона на одному з сторісів, до якого додала «пекельний» фільтр.

Нагадаємо, раніше у себе в Instagram Ольга Полякова заявила, що бачить наступною холостячкою саме Лесю. Вона записала сторіс, в якому запропонувала подрузі взяти участь в шоу.

Ідею Ольги підхопив колишній партнер Лесі по танцях, молодий хореограф Макс Єжов. Він навіть заявив, що готовий боротися за серце Лесі на проекті.

Підтримали флешмоб також Володимир і Христина Остапчуки.

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