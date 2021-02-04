Телеведуча Леся Нікітюк відірвалася по повній на вечірці у Олі Полякової

Як передає Politeka.net, "королева ночі" Полякова поділилася свіжими кадрами в "сторіз" в Instagram, на яких відображені найяскравіші моменти з вечірки з нагоди її дня народження.

Однією із запрошених була 33-річна Нікітюк, яка відривалася весь вечір.

Під кінець свята тільки найстійкіші були ще в змозі танцювати - розпалена іменниниця й невгамовна Леся серед них. Дівчата застрибнули на руки до танцюриста Макса Єжова (партнера Нікітюк в 5-му сезоні "Танців з зірками"). Той покружляв, утримуючи на своїх руках відразу двох довгоногих панянок - під оплески та вигуки із залу. Під кінець, відпустивши дівчат на землю, Єжов, бідний, аж впав на коліна й помахав рукою перед обличчям - було дійсно жарко, що відчувається навіть через екран.

"Ті, що вижили)))", - підписала ці незабутні кадри Полякова.

Відзначимо, Нікітюк з'явилася на дні народження співачки в екстравагантному вбранні: білих штанях і чорному топі з латексними вставками і ланцюгами.

"Боже, друзі, куди я потрапила? До Полякової!", - повідомила радісна Леся в своїх "сторіз".

Ми розповідали, що телеведуча зняла пікантний момент. Коли Полякова танцювала в червоній міні-сукні, Нікітюк присіла з камерою навпочіпки, заглянувши під поділ артистки. Та, в свою чергу, аж ніяк не соромилася камери і з задоволенням крутила п'ятою точкою.

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