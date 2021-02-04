Телеведуча Леся Нікітюк відірвалася по повній на вечірці у Олі Полякової
Як передає Politeka.net, "королева ночі" Полякова поділилася свіжими кадрами в "сторіз" в Instagram, на яких відображені найяскравіші моменти з вечірки з нагоди її дня народження.
Однією із запрошених була 33-річна Нікітюк, яка відривалася весь вечір.
Під кінець свята тільки найстійкіші були ще в змозі танцювати - розпалена іменниниця й невгамовна Леся серед них. Дівчата застрибнули на руки до танцюриста Макса Єжова (партнера Нікітюк в 5-му сезоні "Танців з зірками"). Той покружляв, утримуючи на своїх руках відразу двох довгоногих панянок - під оплески та вигуки із залу. Під кінець, відпустивши дівчат на землю, Єжов, бідний, аж впав на коліна й помахав рукою перед обличчям - було дійсно жарко, що відчувається навіть через екран.
"Ті, що вижили)))", - підписала ці незабутні кадри Полякова.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Олег Винник розповів "вагітній" Осадчій, де і з ким провів відпустку, "вовчиці" напружилися: "Скучили?"
Рідкісний кадр Софії Ротару з братом, який використовував її ім'я, сколихнув Мережу: "Які ви..."
Обранець "Холостячки" Мішиної Еллерт показав, чим годує дітей, поки не бачить Ксенія: "Повний, коротше..."
Дантес засвітив постільні втіхи зі зголоднілою Дорофєєвою, з такою не занудьгуєш: "Нічне полювання..."
Відзначимо, Нікітюк з'явилася на дні народження співачки в екстравагантному вбранні: білих штанях і чорному топі з латексними вставками і ланцюгами.
"Боже, друзі, куди я потрапила? До Полякової!", - повідомила радісна Леся в своїх "сторіз".
Ми розповідали, що телеведуча зняла пікантний момент. Коли Полякова танцювала в червоній міні-сукні, Нікітюк присіла з камерою навпочіпки, заглянувши під поділ артистки. Та, в свою чергу, аж ніяк не соромилася камери і з задоволенням крутила п'ятою точкою.
Нагадаємо, зваблива Полякова відкрила халатик, розбурхавши зізнанням: "я завжди отримую задоволення від..."
Як повідомляла Politeka, розв'язна Могилевська напялила маску і похуліганила в машині, зірку не впізнати: "сьогодні свято"