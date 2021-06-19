Известный танцор Макс Ежов, звезда "Танців з зірками" и участник шоу-балета Оли Поляковой рас сказала о неприятности, которая случилась с его мамой

Как передает Politeka.net, об этом хореограф написал на своей странице в Инстаграм.

«Сегодня у моей Мамы произошло неприятность, у неё украли телефон! Она так расстроилась, завершено случайно я оказался рядом, и сказал: Не стоит расстраиваться, я куплю тебе новый, я куплю тебе ещё 100 таких и лучше! А сам про себя думаю, Господи спасибо что с моей Мамой все хорошо, что она живая здоровая», - написал артист.

Макс Ежов призвал всех ценить своих родителей и заботиться о них.

«Друзья берегите своих родителей, ведь они не вечные, цените здесь и сейчас», - подчеркнул он.

Макс Ежов показал свои фото с мамой: сейчас и детстве. Также он поделился видео, на котором его мама прыгает на батуте.

«Боже, какая милота», - написала Оля Полякова.

«Какая хорошая мама», - прокомментировала кадры артистка «Женского квартала Марта Адамчук.

«Какие правильные слова», «Не сын, а подарок», «Макс, ты клевый❤», «Макс, это самое позитивное видео, которое я видел за последнее время», «Вы молодец!!! так поддержали маму», - пишут в комментариях фолловеры хореографа.

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