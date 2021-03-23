Известный танцор Макс Ежов, звезда "Танців з зірками" и участник шоу-балета Оли Поляковой, рассказал о том, как случайность помогла ему выжить в страшном ДТП, и какие выводы он сделал для себя

Как передает Politeka.net, в интервью программе "Зірковий шлях" Макс рассказал, о том, что страшное ДТП, в которое он попал несколько месяцев назад изменило его отношение к жизни.

Макс рассказывал, что он угодил в ДТП после того, как его автомобиль дерзко подрезали на дороге под Киевом. 24-летний парень пролетел над кюветом, его авто кубарем покатилось вниз, несмотря на то, что автомобиль Макса превратился в кучу металлолома, он сам остался жив и здоров.

В интервью Макс сказал, что этот случай дал возможность переосмыслить свою жизнь. "Неважно на чем ты ездишь, какой телефон у тебя, неважно какие у тебя вещи и в каком месте ты находишься. Надо ценить важное - это свою жизнь, развитие, и к чему-то стремиться".

"Всем, все равно кто ты, и что ты, всем все равно на чем ты ездишь. Всем было все равно что я разбился. Всем было пофиг.... Люди проезжали мимо. Ну, разбился..." Когда приехала полиция один полицейский меня узнал и спросил: "А вы что, фильм снимаете?", - признался Макс.

По словам самого артиста, никто не понимал, как он выжил, ведь автомобиль смяло в лепешку. Единственное, что Макс отметил, что он был пристегнут ремнями безопасности. После этого случая, признается, - пристегивается всегда и везде. Также Макс подметил, если бы тогда не был пристегнут, то вылетел бы в люк, который был открыт.

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