Популярная украинская ведущая Леся Никитюк высмеяла собственную подготовку к лету, продемонстрировав фигуру в купальнике

Знаменитость давно полюбилась украинцам во многом благодаря своему чувству юмора. Известно, что Леся не стесняется шутить над собой, выставляя себя в не самых лестных образах. Как пишет Politeka.net, на этот раз в Инстаграм ведущая решила пошутить над своей фигурой.

Так, звезда опубликовала в сториз коллаж с собственным фото. На нем она позировала на балконе в стильном голубом купальнике с большим вырезом на животе. Ведущая стояла, слегка выгнувшись на бок, и поправляла свои очки. На голове у нее красовался «тюрбан» из полотенца. Над снимком можно было увидеть надпись: «Как я хотела выглядеть к лету:».

Рядом с фото Никитюк можно было увидеть снимок мужчины в точно таком же наряде и похожей позе. При этом его фигура была далека от идеальной. «Как я выгляжу этим летом:», - говорилось в подписи к этому фото.

Позже Леся решила показать, как выглядит с утра. На опубликованном фото она позировала перед зеркалом в бело-бежевом топе из ажурной ткани с глубоким вырезом, легком пиджачке и джинсах. Ведущая закатила глаза, всем своим видом демонстрируя недосып.

«Доброе утро», - подписала фото Леся.

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