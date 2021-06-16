Анна Богдан отреагировала на слив переписки Михаила Заливако и Леси Никитюк

Как сообщает Politeka.net, недавно прогремел скандал со взломом страницы в Instagram известной украинской телеведущей и блогерши Леси Никитюк. Хакеры слили в сеть не только пикантные фото знаменитости, но и скриншоты ее переписок с известными мужчинами.

Так, среди прочего достоянием общественности стала личная переписка Никитюк с певцом Максом Барских и главным героем последнего сезона шоу "Холостяк" Михаилом Заливако. В этой переписке Миша якобы жалуется Лесе, что в финале "Холостяка" выбрал не ту девушку, а вообще хочет жениться именно на Никитюк. Многие восприняли это, как шутку, правда поклонники Заливако и его избранницы Анны Богдан засыпали пару вопросами, что это была за переписка.

Возлюбленная "Холостяка" Анна молчать не стала и ответила всем, какой была ее реакция на этот скандал. Похоже, девушка тоже отреагировала на это, как на шутку: "Друзья, я очень рада, что мы с Мишей двое адекватных и осознанных людей, которые понимают шутки и в общем юмор", - написала Богдан в Instagram-сторис.

Отметим, что недавно пара Михаил Заливако и Анна Богдан отправились в путешествие в Каппадокию. Так что фанаты решили, что у влюбленных все хорошо и этот скандал не повлиял на их отношения.

Напомним, Анна Богдан заговорила о первенце и пикантных деталях жизни с "Холостяком" Заливако: "Надо исправляться".

Как сообщала Politeka, Никитюк разделась перед мужчиной, прикрывшись руками: пикантные кадры.

Также Politeka писала, "Я бы Аню отправил домой": "Холостяк" впервые рассказал о провальном знакомстве с Богдан, что пошло не так.