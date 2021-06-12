Анна Богдан и Михаил Заливако раскрыли неожиданные подробности их первой встречи

Как передает Politeka.net, воспоминаниями о знакомстве пара поделилась в интервью Славе Демину на Люкс FM (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Хоть Миша и Аня остались вместе после проекта, но начинались их отношения не так уж и гладко.

"Вообще, я мало кого подпускаю в свою жизнь, присматриваюсь к людям, так как есть не очень хорошие. Зачем мне возле себя таких держать? Я сначала не открываюсь, а уже со временем понимаю намерения мужчины по поводу меня", - рассказала избранница Заливако.

Также Анна отметила, что у нее уже был горький опыт общения с противоположным полом.

"За мои 28 лет было очень много мужчин, которые хотели со мной познакомится, построить какие-то отношения, но есть не очень хорошие люди", - поделилась Анна.

А вот бывший "Холостяк" и вовсе был готов распрощаться с девушкой уже после первой встречи.

"Я бы Аню отправил домой. Я бы с ней попрощался, если бы у меня была возможность. У нас с ней было первое общение совсем не "алло". Она очень сдержано разговаривала, я задаю вопросы - она не хочет отвечать. Если бы позволил формат, я бы попрощался с Аней. Я ей это говорю - она до сих пор бесится", - рассказал Михаил.

Напомним, Анна Богдан засветила незнакомца, с которым улетела из Украины: "Мальчик, здравствуй"

Как сообщала Politeka, что "Холостяк" Заливако решил похвастаться красоткой Аней в постели, но вышло наоборот: "Отношения обречены..."

Также Politeka писала, избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан в платье с разрезом раскрыла, как избавилась от комплексов: "Начала работать в..."