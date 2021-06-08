"Холостяку 11" Михаилу Заливако открыли глаза на неприглядную правду об их отношениях с Анной Богдан
Напомним, избранницей 31-летнего бизнесмена из Харькова Миши стала 28-летняя киевлянка Аня, бывшая жена главы Офиса Президента Андрея Богдана. Девушка окончила Национальный университет пищевых технологий по специальности "маркетолог", но в жизни занимается туристическим бизнесом.
Миша с Аней продолжили отношения, начав жить вместе спустя неделю после финала. Хоть многие пророчили победу другой участнице - Юле "Зайке".
В связи с этим, в Сети до сих пор бурно обсуждают решение Заливако. Многие считают своим долгом указать экс-"Холостяку" на его ошибки, которые привели к "неправильному выбору". Парочка, в свою очередь, подливает масла в огонь, делая откровенные посты в Инстаграм.
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Так, Миша опубликовал фото Ани, позирующей в постели. Девушка натянула простынь аж до подбородка, стрельнув глазками в камеру - этого хватило, чтобы взволновать публику, передает Politeka.net.
В подписи "Холостяк" заговорил о том, что, по его мнению, играет важную роль в отношениях двух влюбленных. Это скорость.
"Я головой понимал кто это, что за этим следует и что мне нужно будет делать. Мы все, как химические элементы или частицы, волны… называйте как угодно. У нас у всех своя валентность и скорость. Кто-то кого-то ускоряет или замедляет, тушит или же разжигает. И я по факту знал, что в этом мы с ней схожи и что где-то я ее могу ускорить, где-то она меня❤️. Главное, чтобы вы совпадали в этом, потому как это всё работает и в обратном направлении", - поделился Заливако.
Не все пользователи с ним согласились. Некоторые увидели в этом нехороший знак:
"В отношениях главное - качество, а никак не скорость) Контроль скорости в паре - гиблое дело)"
"На проекте говорил, что большой ее минус, что она спешит и с большой скоростью проживает жизнь, здесь ты уже другое говоришь😂"
"Зачем такое выставлять? Счастье любит тишину, лично мое мнение, интимные вещи в жизни должны быть тайной для социального обозрения. Выставил как трофей ночи"
"Доказывают нам свою любовь... Значит сами в ней не очень уверены"
"Её скорость очень скоро тебе надоест. Я, как психолог, вижу и могу делать определённые выводы... я не хейтер, желаю вашей паре добра. Но отношения обречены..."
Напомним, Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан: "Жаль вас...".
Как сообщала Politeka, "Холостяк" Заливако после критики украинцев решил признаться: "Выбирал же по факту не я...".
Также Politeka писала, Юлия Зайка из "Холостяка" в свадебном платье поразила кадрами у моря: "Кольцо на безымянном пальце".