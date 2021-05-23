После финала популярного реалити "Холостяк 11" Михаил Заливако обьяснил свой выбор на проекте
Как сообщает Рoliteka.net, Михаил после массовой критики своего выбора, решил обьяснить ситуацию на на своей странице в Instagram.
21 мая состоялся финальный выпуск 11 сезона романтического реалити "Холостяк". Основатель логистической компании, 31-летний бизнесмен из Харькова Михаил Заливако назвал имя победительницы шоу - ей стала Анна Богдан. Главный герой Михаил Заливако заявил, что влюбился, и вручил девушке кольцо.
Из-за этого в комментариях под снимками многие украинцы осудили выбор "Холостяка", отметив, что теперь у них пропало любое желание смотреть проект. Теперь Михаил решил расставить все точки над "и".
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"По поводу этого ажиотажа. Я хочу сказать, что выбирал же по факту не я, а мое сердце. Вот как вы думаете, стоит выбирать ту, которую советуют или все таки ту, которую полюбил?", - обратился к пользоввателям Заливако, слегка улыбаясь на камеру.
Вторая финалистка проекта Юля Бельченко со слезами попрощалась с Михаилом. Парень сказал девушке, что она осложняла их отношения и не говорила о своих переживаниях.
Напомним, что неожиданный поворот на" Холостяке", кого" забраковала " мама Заливако.
А еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Заливако признался в своих чувствах, не дожидаясь финала.
Также Politeka писала, что "Холостяк" не устоял перед Никитюк, в Сеть попали кадры романтического жеста.