Известная украинская ведущая Леся Никитюк вдохновила главного героя 11-го сезона шоу «Холостяк» Михаила Заливако на романтический поступок

Встреча знаменитостей на одном из мероприятий в Киеве привела неожиданному результату, который Леся показала в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, судя по ее посту, они с Заливако встретились в гольф-клубе. «Холостяк» и ведущая решили поболтать и сделать пару совместных снимков, а в процессе бизнесмен впечатлил Лесю романтическим жестом. Так, на одном из фото можно увидеть, как Заливако протягивает ей бокал шампанского, а уже на следующем кадре они оба смеются.

Никитюк отметила, что розы, которые дарит «холостяк» девушкам во время шоу, впечатляют не так сильно, как этот жест.

«Розочка от холостяка Заливако - это всего лишь приглашение на свидания) Бокал игристого – это навсегда», - подписала снимки ведущая.

Ее поклонники не смогли пройти мимо этого поста.

«Леся, надо брать», «Я вижу ты приняла его розу», «Красивая пара могла бы быть», «Леся, может будете очередной холостячкой?», «Покорила холостяка с первого взгляда», «Вот она – победительница», «О, Лесюня, когда свадьба?», «Супер!!!Леся, вы очень хорошо смотритесь», «И в итоге он выбрал Лесю», - пишут люди.

Напомним, что Никитюк, распахнув декольте, поведала о новых ощущениях: "Место встречи одесских бандитов".

Как сообщала Politeka, Никитюк показала, как ее меценат неожиданно превратился в рокера: "У каждой классной телочки…".

Также Politeka писала, что Никитюк насмешила внешним видом, похваставшись "бесконечными" ногами: "Полякова отдыхает".